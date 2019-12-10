Возняцки в своем прощального матче сыграет против Серены Уильямс

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки, недавно объявившая о завершении своей карьеры, проведет прощальный матч против американки Серены Уильямс. Об этом сообщает TV 2 Sport.
– Я с нетерпением жду последней домашней игры перед такой большой аудиторией. Это будет нечто особенное. Точка в моей карьере не может быть поставлена лучше – домашний матч против величайшей теннисистки в истории. Это будет великолепный вечер, который я никогда не забуду, – сказала Возняцки.
Отмечается, что матч состоится в Копенгагене 18 мая следующего года.
В своей карьере 29-летняя датчанка победила в 33 турнирах WTA, из которых 30 – в одиночном разряде. В 2010 и 2011 годах она становилась первой ракеткой мира.
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