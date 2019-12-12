Медведев победил немца Штруффа в четвертьфинале турнира в Эр-Рияде Российский теннисист выиграл в двух сетах.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился четвертьфинальный матч нового турнира Diriyah Tennis Cup. Первая ракетка турнира россиянин Даниил Медведев в двух сетах победил немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 6:1).

Завтра 13 декабря Медведев встретится в полуфинале с победителем противостояния бельгийца Давида Гоффена и француза Люка Пуя. Этот матч начнется сегодня вечером в 21:30 по московскому времени.

Победитель турнира в Эр-Рияде заработает три миллиона долларов.