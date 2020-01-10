Александрова победила Мугурусу и вышла в финал в Шэньчжэне - Советский спорт
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10 января 2020 11:01ТеннисЛипкин Антон

Александрова победила Мугурусу и вышла в финал в Шэньчжэне

Российская теннисистка сыграет в своем втором за карьеру финале на турнирах WTA.

34-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в финал турнира WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне.

В полуфинале 25-летняя российская теннисистка нанесла поражение Гарбинье Мугурусе из Испании, которая занимает 35-е место в мировом рейтинге. За 1 час 16 минут Александрова оформила победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

В финале ее соперницей станет 36-й номер рейтинга Елена Рыбакина из Казахстана, выбившая из борьбы Кристину Плишкову из Чехии (6:2, 7:5).

Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала

Екатерина Александрова (Россия, 5) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – 6:4, 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан, 7) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:2, 7:5

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