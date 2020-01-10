Екатерина Александрова – о победе над Мугурусой: Я была спокойнее, чем накануне, и это помогло Российская теннисистка вышла в финал турнира в Шэньчжэне.

34-я ракетка мира Екатерина Александрова прокомментировал победу над Гарбиньей Мугурусой из Испании (6:4, 6:3) в матче ½ финала турнира WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне.

«Это был трудный матч с самого начала, – приводит слова 25-летней российской теннисистки официальный сайт WTA. – Я была спокойнее, чем накануне, и это здорово помогло.

Рада, что смогла показать все, на что способна. Надеюсь, это получится и в субботу».

Соперницей Александровой по финалу станет Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

Ранее в карьере российской теннисистки был только один финал турнира WTA: в октябре 2018 года она проиграла Камиле Джорджи из Италии в Линце.