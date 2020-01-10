Екатерина Александрова – о победе над Мугурусой: Я была спокойнее, чем накануне, и это помогло

34-я ракетка мира Екатерина Александрова прокомментировал победу над Гарбиньей Мугурусой из Испании (6:4, 6:3) в матче ½ финала турнира WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне.
«Это был трудный матч с самого начала, – приводит слова 25-летней российской теннисистки официальный сайт WTA. – Я была спокойнее, чем накануне, и это здорово помогло.
Рада, что смогла показать все, на что способна. Надеюсь, это получится и в субботу».
Соперницей Александровой по финалу станет Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.
Ранее в карьере российской теннисистки был только один финал турнира WTA: в октябре 2018 года она проиграла Камиле Джорджи из Италии в Линце.
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