Уильямс вышла в финал в Окленде, Возняцки – нет - Советский спорт
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11 января 2020 14:34ТеннисЛипкин Антон

Уильямс вышла в финал в Окленде, Возняцки – нет

Определились финалистки турнира WTA в Окленде.

Стали известны финалистки турнира WTA ASB Classic 2020 в Окленде (Новая Зеландия).

В первом полуфинале пятая сеяная Каролин Возняцки из Дании потерпела поражение от Джессики Пегулы из США, которая занимает 82-е место в мировом рейтинге. За 1 час 53 минуты 25-летняя американка оформила победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:0.

Во втором полуфинале десятый номер мирового рейтинга Серена Уильямс за 43 минуты разгромила свою соотечественницу Аманду Анисимову (6:1, 6:1).

Ранее Уильямс и Пегула ни разу не играли друг с другом на турнирах WTA.

Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic 2020
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала

Джессика Пегула (США) – Каролин Возняцки (Дания) – 3:6, 6:4, 6:0
Серена Уильямс (США, 1) – Аманда Анисимова (США, 3) – 6:1, 6:1

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