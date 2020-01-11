Екатерина Александрова: Вся неделя сложилась для меня хорошо Российская теннисистка завоевала первый титул в карьере.

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34-я ракетка мира Екатерина Александрова прокомментировала свой первый титул, завоеванный на турнирах WTA.

В субботу 25-летняя российская теннисистка победила Елену Рыбакину из Казахстана (6:2, 6:4) и выиграла турнир WTA в Шэньчжэне.

«Вся неделя с самого ее начала сложилась для меня хорошо, – приводит слова Александровой официальный сайт WTA. – Легко не было, но у меня все получалось до самого конца. Я завоевала свой первый титул, и это удивительное чувство.

Первый титул всегда особенный. Я играла в своем втором финале. Первый завершился неудачно, поэтому я старалась выиграть этот».

До этого по ходу турнира Александрова победила Катерину Синякову (Чехия), Шуай Пэн и Ван Цян (обе – Китай) и Гарбинье Мугурусу (Испания).