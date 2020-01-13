Павлюченкова победила Контавейт, Касаткина проиграла Бенчич В Аделаиде стартовал турнир Adelaide International.

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31-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA Adelaide International в Аделаиде.

В первом круге 28-летняя российская теннисистка нанесла поражение Анетт Контавейт из Эстонии, которая занимает 29-е место в мировом рейтинге. За 1 час 27 минут Павлюченкова оформила победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Ее следующей соперницей станет первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии, освобожденная от первого круга.

Еще одна российская теннисистка – Дарья Касаткина – завершила выступление на турнире, проиграв за 1 час 24 минуты седьмому номеру рейтинга Белинде Бенчич из Швейцарии (4:6, 4:6).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:2, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария, 4) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:4, 6:4