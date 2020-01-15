Кудерметова обыграла Беллис и вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Хобарте.
В матче второго круга 22-летняя россиянка встречалась с Кэтрин Беллис из США. Матч продолжался 1 час 45 минут и завершился победой Кудерметовой со счетом 7:6 (8:6), 6:1.
Соперница россиянки по 1/4 финала определится в противостоянии Онс Жабер (Тунис, Q) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 2).
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 5) — Кэтрин Беллис (США) — 7:6 (8:6), 6:1.
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