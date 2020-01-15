Кудерметова обыграла Беллис и вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте Россиянка занимает 42-е место в рейтинге WTA.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Хобарте. В матче второго круга 22-летняя россиянка встречалась с Кэтрин Беллис из США. Матч продолжался 1 час 45 минут и завершился победой Кудерметовой со счетом 7:6 (8:6), 6:1. Соперница россиянки по 1/4 финала определится в противостоянии Онс Жабер (Тунис, Q) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 2). Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг Вероника Кудерметова (Россия, 5) — Кэтрин Беллис (США) — 7:6 (8:6), 6:1.