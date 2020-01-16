Шарапова начнет Australian Open матчем с Векич

Определились соперницы российских теннисисток в первом круге турнира «Большого шлема» Australian Open по итогам жеребьевки, которая состоялась в Мельбурне.
Первая ракетка России Екатерина Александрова, посеянная под 25-м номером, сыграет с Жиль Тайкманн из Швейцарии. 30-й номер посева Анастасия Павлюченкова начнет турнир с Ниной Стоянович из Сербии.
В свою очередь сразу шесть представительниц России попали в первом круге на сеяных:
Мэдисон Киз (США, 10) – Дарья Касаткина (Россия)
Маргарита Гаспарян (Россия) – Мария Саккари (Греция, 22)
Анастасия Потапова (Россия) – Серена Уильямс (США, 8)
Донна Векич (Хорватия, 19) – Мария Шарапова (Россия, WC)
Даниэль Коллинс (США, 26) – Виталия Дьяченко (Россия)
Маркета Вондроушова (Чехия, 15) – Светлана Кузнецова (Россия)
Кроме того, Вероника Кудерметова проведет матч с Сарой Соррибес-Тормо из Испании, а Анна Блинкова – с Жасмин Паолини из Италии.