Ястремская стала первой финалисткой турнира в Аделаиде Украинская теннисистка победила Соболенко.

24-я ракетка мира Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA Adelaide International в Аделаиде.

В полуфинале 19-летняя украинская теннисистка одержала победу над 12-м номером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Белоруссии. За 1 час 44 минуты матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Для Ястремской предстоящий финал станет четвертым за карьеру на турнирах WTA. В трех предыдущих она неизменно выигрывала. Ее соперница определится в матче Эшли Барти (Австралия, 1) – Даниэль Коллинс (США).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Даяна Ястремская (Украина) – Арина Соболенко (Белоруссия, 6) – 6:4, 7:6 (7:4)