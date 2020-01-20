Джокович победил Штруффа в первом круге Australian Open Действующий чемпион турнира обыграл немца в четырех сетах.

Вторая ракетка мира Новак Джокович выиграл у Яна-Леннарда Штруффа из Германии (7:6, 6:2, 2:6, 6:1) в матче первого круга турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне. Матч продолжался 2 часа 17 минут.

Следующим соперником серба станет победитель пары Тацуми Ито (Япония)/Праджнеш Гуннесваран (Индия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Новак Джокович (Сербия, 2) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:1.