Мертенс выбила Беллис из Australian Open

17-я ракетка мира Элиза Мертенс вышла в четвертый круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
24-летняя бельгийская теннисистка одержала победу над Кэтрин Беллис из США, которая в рейтинге WTA занимает 600-е место. За 1 час 59 минут Мертенс завершила матч со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:0.
Мертенс во второй раз в своей карьере сыграет в четвертом круге Australian Open. В 2018 году она дошла на турнире до полуфинала. Ее следующей соперницей станет третий номер мирового рейтинга Симона Халеп из Румынии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Элиза Мертенс (Бельгия, 16) – Кэтрин Беллис (США) – 6:1, 6:7 (5:7), 6:0
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