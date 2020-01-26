Джокович переиграл Шварцмана в матче четвертого раунда Australian Open

Серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open.

В матче четвертого круга сербский теннисист в трех партиях обыграл Диего Шварцмана из Аргентины со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

Джокович выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У Шварцмана – одна подача навылет, четыре двойные ошибки и один выигранный брейк из трех.

За право выйти в полуфинал Джокович сразится с канадцем Милошем Раоничем.

Добавим, что сербский теннисист является семикратным победителем Australian Open. В финале 2019 года Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Диего Шварцман (Аргентина, 14) — 6:3, 6:4, 6:4