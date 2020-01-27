Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в четвертьфинал Australian Open В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Australian Open.

В матче четвертого раунда россиянка в трех сетах обыграла немку Анжелик Кербер со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 2 часа 41 минуту.

Павлюченкова выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 18. У Кербер - две подачи навылет, шесть двойных ошибок и три выигранных брейка из четырех.

В четвертьфинале россиянка встретится с Гарбинье Мугурусой.

Отметим, что четвертьфинал является лучшим результатом Павлюченковой на Открытом чемпионате Австралии. Ранее она добиралась до этой стадии в 2017 и 2019 годах.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) — Анжелик Кербер (Германия, 17) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2.