Павлюченкова уступила Мугурусе и завершила свое выступление на Australian Open В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open.

В четвертьфинале российская теннисистка проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

За матч Мугуруса совершила шесть эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. У Павлюченковой - четыре подачи навылет, восемь двойных ошибок и три выигранных брейка из шести.

За право выйти в финал Мугуруса сразится с румынкой Симоной Халеп.

Добавим, что выход в полуфинал является лучшим результатом в карьере испанки на Открытом чемпионате Австралии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:5, 6:3.