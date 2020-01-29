Павлюченкова – о поражении от Мугурусы: Я разочарована, ведь у меня было достаточно шансов Российская теннисистка завершила свое выступление на Australian Open.

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после матча против Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале Australian Open.

«У меня сегодня не шла подача. После пары двойных ошибок нужно просто забыть о них, а я на них зациклилась, во мне копилось разочарование. Игра соперницы не стала для меня сюрпризом. Казалось, что я контролирую матч, а она просто борется за каждое очко. Меня подвело исполнение, а потом уже просто накопились негативные эмоции. Конечно, я рада вновь выйти в четвертьфинал. Но теперь я разочарована поражением, ведь у меня было достаточно шансов», - приводит слова Павлюченковой официальный сайт турнира.

Напомним, сегодня россиянка проиграла испанке Мугурусе со счетом 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 35 минут. За матч Павлюченкова допустила восемь двойных ошибок.

За право выйти в финал Мугуруса сразится с румынкой Симоной Халеп.

Добавим, что четвертьфинал является лучшим результатом в карьере Павлюченковой на турнирах серии «Большого шлема». Ранее в Австралии она доходила до этой стадии в 2017 и 2019 годах.