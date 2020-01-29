Шамиль Тарпищев: В целом Павлюченкова хорошо выступила в Австралии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянки Анастасии Павлюченковой от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале Australian Open.
«Матч мог сложиться по-разному, но Мугуруса правильно выстроила свою игру. В целом Павлюченкова не должна себя ругать - она хорошо выступила в Австралии. Хорошо, что она справилась с травмами и прибавляет в этот олимпийский сезон. Она должна выйти на новый уровень игры, на который способна», - цитирует Тарпищева ТАСС.
Напомним, сегодня россиянка проиграла Мугурусе со счетом 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
За право выйти в финал Мугуруса сразится с румынкой Симоной Халеп.
Добавим, что четвертьфинал является лучшим результатом в карьере Павлюченковой на турнирах серии «Большого шлема». Ранее в Австралии она доходила до этой стадии в 2017 и 2019 годах.
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