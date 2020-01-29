Гарбинье Мугуруса – о победе над Павлюченковой: Первый сет был очень важным, рада, что взяла его

32-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса подвела итоги матча с Анастасией Павлюченковой (7:5, 6:3) в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
«Определенно я приспособилась к обстоятельствам, – приводит слова 26-летней испанской теннисистки официальный сайт турнира. – Иногда ты чувствуешь себя не слишком здорово, но борешься и остаешься в турнире.
Первый сет получился очень трудным. Мне кажется, он продолжался около часа. Это был очень важный сет, и я рада, что взяла его».
Отметим, что Мугуруса впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. Ее соперницей станет третья ракетка мира Симона Халеп из Румынии.
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