Гарбинье Мугуруса – о победе над Павлюченковой: Первый сет был очень важным, рада, что взяла его Испанская теннисистка впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open.

32-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса подвела итоги матча с Анастасией Павлюченковой (7:5, 6:3) в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Определенно я приспособилась к обстоятельствам, – приводит слова 26-летней испанской теннисистки официальный сайт турнира. – Иногда ты чувствуешь себя не слишком здорово, но борешься и остаешься в турнире.

Первый сет получился очень трудным. Мне кажется, он продолжался около часа. Это был очень важный сет, и я рада, что взяла его».

Отметим, что Мугуруса впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. Ее соперницей станет третья ракетка мира Симона Халеп из Румынии.