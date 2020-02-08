Кенин и Уильямс принесли США две победы в матче с Латвией

Сборная США одержала победу в первых двух одиночных играх в матче квалификации Кубка Федерации с Латвией в Эверетте.
Сначала победительница Australian Open София Кенин в двух сетах с одинаковым счетом 6:2 была сильнее Анастасии Севастовой, после чего бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс на двух тай-брейках переиграла Елену Остапенко (7:6 (7:4), 7:6 (7:3)).
Теперь Кенин сыграет с Остапенко, а Уильямс – с Севастовой. На парную игру у американок заявлены Бетани Маттек-Сэндс и Элисон Риск, а у Латвии – Остапенко и Севастова.
Эверетт (США)
Кубок Федерации
Квалификация
США – Латвия – 2:0
София Кенин – Анастасия Севастова – 6:2, 6:2
Серена Уильямс – Елена Остапенко – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)
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