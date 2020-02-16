Блинкова не смогла выйти в финал квалификации турнира в Дубае

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в финал квалификации турнира WTA в Дубае.
В полуфинале россиянка проиграла представительнице Белоруссии Александре Саснович. Матч продолжался 1 час 8 минут и завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Саснович.
Белорусская спортсменка занимает 113-е место в рейтинге WTA.
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