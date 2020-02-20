Брэди обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал турнира в Дубае Матч продолжался 2 часа 12 минут.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Дубае.

16-я ракетка мира в трех сетах уступила американке Дженнифер Брэди, занимающей 52-е место в рейтинге – 7:6, 3:6, 4:6.

Статистика эйсов 7:6 в пользу Мугурусы. Дженнифер допустила три двойных ошибки и реализовала только один брейк-пойнт из десяти. У Брэди две двойные и четыре выигранных брейка из шести.

В полуфинале Брэди сыграет с победителем пары Симона Халеп (Румыния) – Арина Соболенко (Белоруссия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Дженнифер Брэди (США) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 16) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4