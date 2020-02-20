Мартич вышла в полуфинал турнира WTA в Дубае, победив эстонку Контавейт Матч продолжался 1 час 43 минуты.

Хорватская теннисистка Петра Мартич вышла в полуфинал турнира WTA в Дубае.

15-я ракетка мира в двух сетах обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт, занимающую 24-е место в рейтинге – 7:6 (7:4), 6:1.

Хорватка сделала два эйса, совершила три двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Контавейт три подачи навылет, одна двойная и один реализованный брейк из семи.

В полуфинале Мартич встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.