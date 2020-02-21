Рыбакина обыграла Мартич и вышла в финал турнира WTA в Дубае - Советский спорт
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21 февраля 2020 19:24ТеннисКорегин Владислав

Рыбакина обыграла Мартич и вышла в финал турнира WTA в Дубае

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

19-я ракетка мира Елена Рыбакина находится в шаге от победы на турнире WTA в Дубае.

20-летняя представительница Казахстана нанесла поражение Петре Мартич из Хорватии, занимающей 15-е место в рейтинге WTA. Матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Елена сделала шесть эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейкпойнта из девяти. Ее соперница отметилась двумя подачами навылет, тремя брейками из 11. При этом Мартич не совершила ни одной двойной ошибки за матч.

В финале Рыбакина cыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) – Дженнифер Брэди (США).

Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала

Елена Рыбакина (Казахстан) – Петра Мартич (Хорватия) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

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