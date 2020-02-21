Рыбакина обыграла Мартич и вышла в финал турнира WTA в Дубае Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

19-я ракетка мира Елена Рыбакина находится в шаге от победы на турнире WTA в Дубае.

20-летняя представительница Казахстана нанесла поражение Петре Мартич из Хорватии, занимающей 15-е место в рейтинге WTA. Матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Елена сделала шесть эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейкпойнта из девяти. Ее соперница отметилась двумя подачами навылет, тремя брейками из 11. При этом Мартич не совершила ни одной двойной ошибки за матч.

В финале Рыбакина cыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) – Дженнифер Брэди (США).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Елена Рыбакина (Казахстан) – Петра Мартич (Хорватия) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).