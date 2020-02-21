Халеп вышла в финал турнира WTA в Дубае, не испытав проблем с американкой Брэди - Советский спорт
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21 февраля 2020 20:16ТеннисКорегин Владислав

Халеп вышла в финал турнира WTA в Дубае, не испытав проблем с американкой Брэди

Матч продлился 1 час 3 минуты.

Румынская теннисистка Симона Халеп стала второй финалисткой турнира WTA в Дубае.

В полуфинале вторая ракетка мира в двух сетах одержала уверенную победу над американкой Дженнифер Брэди, занимающей 52-е место в рейтинге. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:0.

Брэди сделала два эйса, совершила одну двойную ошибку и не смогла реализовать два своих брейкпойнта. Что касается румынки, то у 28-летней спортсменки одна подача навылет, одна двойная и пять из восьми выигранных брейков.

Отметим, что в решающей встрече Халеп сыграет против представительницы Казастана Елены Рыбакиной, победившей хорватку Петру Мартич.

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