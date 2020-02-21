Халеп вышла в финал турнира WTA в Дубае, не испытав проблем с американкой Брэди

Румынская теннисистка Симона Халеп стала второй финалисткой турнира WTA в Дубае.
В полуфинале вторая ракетка мира в двух сетах одержала уверенную победу над американкой Дженнифер Брэди, занимающей 52-е место в рейтинге. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:0.
Брэди сделала два эйса, совершила одну двойную ошибку и не смогла реализовать два своих брейкпойнта. Что касается румынки, то у 28-летней спортсменки одна подача навылет, одна двойная и пять из восьми выигранных брейков.
Отметим, что в решающей встрече Халеп сыграет против представительницы Казастана Елены Рыбакиной, победившей хорватку Петру Мартич.
Мариуш Йоп: В 2013-м мне пересадили печень. Был риск, что не приживется Наш корреспондент встретился с бывшим защитником «Москвы», который объяснил моду на поляков в РПЛ, рассказал о работе тренером «Вислы» и проблемах со здоровьем по окончании игровой карьеры. 21.02.2020 13:30 Футбол Джума Иван На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «Позорище редкостное». Боксер Сироткин про бой Емельяненко и Кокляева (видео) Российский боксер среднего веса рассказал о главных боях в карьере, опыте в ММА и других видах спорта. 18.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав, Галимзянов Данил Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «Рейнджерс» обязаны сохранить тройки Панарина и Бучневича Обозреватель «Советского спорта» - о важности российских хоккеистов для клуба из Нью-Йорка. 21.02.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий Гранаты не той системы. Женская сборная России продолжает разочаровывать На чемпионате мира прошла женская индивидуальная гонка. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт лишь 13-я. 18.02.2020 19:45 Биатлон Волохов Юрий Фернандо Морьентес: Смолов? Сложно представить, что кто-то сравниться с Мостовым Бывший форвард «Реала» принимает участие в «Кубке легенд». 21.02.2020 17:00 Футбол Григорьевская Юлия «В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья «Я все жесты с детства знаю». Что говорили тренеры после матча «Спартак» – «Ак Барс» Пресс-конференция после победы «Спартака» над «Ак Барсом» (6:3) вышла огненной. 20.02.2020 23:00 Хоккей