Первая ракетка России Александрова проиграла американке Анисимовой в первом круге турнира в Дохе

В первом круге турнира WTA в Дохе россиянка Екатерина Александрова уступила 18-летней американской теннисистке Аманде Анисимовой – 3:6, 6:7 (4:7).
Анисимова сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. В статистике Александровой 6 эйсов, ни одной двойной ошибки, но лишь один использованный брейк-пойнт из 8.
Александрова занимает 25-е место в рейтинге WTA, а Анисимова – 29-е.
Во втором круге Аманда встретится с украинской Элиной Свитолиной.
Ранее во второй круг катарского турнира пробились россиянке Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова. Дарья Касаткина уступила испанке Гарбинье Мурурусе в трех сетах – 5:7, 7:5, 3:6.
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