Первая ракетка России Александрова проиграла американке Анисимовой в первом круге турнира в Дохе - Советский спорт
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23 февраля 2020 21:13ТеннисШарафудинов Виктор

Первая ракетка России Александрова проиграла американке Анисимовой в первом круге турнира в Дохе

Матч продолжался 1 час и 33 минуты.

В первом круге турнира WTA в Дохе россиянка Екатерина Александрова уступила 18-летней американской теннисистке Аманде Анисимовой – 3:6, 6:7 (4:7).

Анисимова сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. В статистике Александровой 6 эйсов, ни одной двойной ошибки, но лишь один использованный брейк-пойнт из 8.

Александрова занимает 25-е место в рейтинге WTA, а Анисимова – 29-е.

Во втором круге Аманда встретится с украинской Элиной Свитолиной.

Ранее во второй круг катарского турнира пробились россиянке Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова. Дарья Касаткина уступила испанке Гарбинье Мурурусе в трех сетах – 5:7, 7:5, 3:6.

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