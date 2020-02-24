Свитолина вылетела во втором круге турнира WTA в Дохе Матч продолжался 1 час 5 минут.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в третий раунд турнира WTA в Дохе.

Седьмая ракетка мира в двух сетах уступила представительнице США Аманде Анисимовой, занимающей 29-е место в рейтинге. Встреча продлилась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 3:6, 3:6.

Несмотря на то, что Свитолина превзошла соперницу по эйсам (два против одного), украинка совершила три двойных ошибки и не реализовала ни одного брейкпойнта из трех. Американка сделала за матч только одну двойную и трижды реализовала брейк из шести попыток.

Анисимова в третьем круге сыграет с победительницей пары Светлана Кузнецова (Россия) – Ига Свентек (Польша).