Рыбакина победила румынку Кырстю и вышла во второй круг турнира в Дохе Следующей соперницей 20-летней спортсменки станет бельгийка Элисон Ван Эйтванк.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась во второй круг турнира WTA в Дохе.

В своей дебютной игре на соревнованиях 17-я ракетка мира в трех сетах победила румынку Сорану Кырстю, занимающую 72-е место в рейтинге. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1.

Статистика эйсов в матче – 7:1 в пользу Рыбакиной. При этом у теннисисток одинаковый процент выигранных брейкпойнтов – 67%. Кырстя реализовала четыре попытки из шести, а Елена – шесть из девять. При этом у представительницы Казахстана на две двойных ошибки больше (три против одной).

Во втором круге Рыбакина сыграет против Элисон Ван Эйтванк из Бельгии, победившая в двух сетах словенку Полону Херцог (6:2, 6:2).