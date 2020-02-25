Кудерметова проиграла Бенчич во втором круге турнира в Дохе Матч продолжался 2 часа и 38 минут.

В 1/16 финала Открытого чемпионата Катара по теннису россиянка Вероника Кудерметова в трех сетах уступила швейцарке Белинде Бенчич – 4:6, 6:4, 6:7 (4:7).

Занимающая 38-е место в рейтинге WTA Кудерметова сделала 13 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. В статистике девятой ракетки мира Бенчич 5 эйсов, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 10.

26 февраля швейцарка проведет следующий матч против Юлии Путинцевой из Казахстана.

Из пяти российских участниц турнира в Дохе до 1/8 финала добралась только Светлана Кузнецова, которой завтра предстоит матч против американки Аманды Анисимовой. Помимо Кудерметовой борьбу уже прекратили Вера Звонарева, Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.