Кузнецова без борьбы вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, Анисимова отказалась играть из-за болезни Следующий соперник Светланы определится позднее.

Сегодня американская теннисистка Аманда Анисимова объявила о решении сняться с турнира WTA в Катаре из-за болезни. В результате россиянка Светлана Кузнецова без борьбы прошла в четвертьфинал, поскольку она должна была встретиться с Анисимовой в третьем круге.

За выход в полуфинал Кузнецова поспорит с победительницей противостояния матча Юлии Путинцевой (Казахстан) и Белинды Бенчич (Швейцария).

Анисимова ранее обыграл в столице Катара россиянку Екатерину Александрову и украинку Элину Свитолину.