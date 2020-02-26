Кузнецова без борьбы вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, Анисимова отказалась играть из-за болезни

Сегодня американская теннисистка Аманда Анисимова объявила о решении сняться с турнира WTA в Катаре из-за болезни. В результате россиянка Светлана Кузнецова без борьбы прошла в четвертьфинал, поскольку она должна была встретиться с Анисимовой в третьем круге.
За выход в полуфинал Кузнецова поспорит с победительницей противостояния матча Юлии Путинцевой (Казахстан) и Белинды Бенчич (Швейцария).
Анисимова ранее обыграл в столице Катара россиянку Екатерину Александрову и украинку Элину Свитолину.
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