Анна Дмитриева: Шарапова поняла, что не нужно тратить дорогие годы на то, что обречено на неудачу - Советский спорт
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26 февраля 2020 18:27ТеннисШарафудинов Виктор

Анна Дмитриева: Шарапова поняла, что не нужно тратить дорогие годы на то, что обречено на неудачу

Сегодня пятикратная победительница турниров «Большого шлема» попрощалась с профессиональным теннисом.

Решении Марии Шараповой о завершении спортивной карьеры прокомментировала телекомментатор и пятикратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева.

«У Марии Шараповой получилась очень драматичная судьба в конце ее карьеры, – заявила Дмитриева в интервью Sport24.ru – Не думаю, что она неожиданно получила дисквалификацию. Она была дисквалифицирована почти на два года, и вместо того, чтобы поддерживать внешнюю форму, Мария оказалась вне игры. Сначала казалось, что было удачно, но травмы мешали ей раскрыться полностью. В последнее время она выступала неудачно, и решила завершить вполне оправдано. У нее есть много интересных дел, которые она начала и собирается еще делать. Вдобавок она молодая и красивая девушка.

Должна ли была завершить раньше? Нет, она боролась до последнего. Она любит соревнования, она родилась с чувством, что у нее получится. Но сейчас поняла, что уже не нужно тратить дорогие годы на то, что обречено на неудачу.

Ее можно назвать самой яркой теннисисткой российского тенниса, но и не только родного. Если говорить о том, какую фамилию знают в мире – Шарапову знают практически все».

Шарапова – одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы).

Всего в послужном списке Марии 39 титулов WTA (36 в одиночном разряде). В 2008 году она помогла сборной России выиграть Кубок Федерации, а в 2012 году завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне в одиночном разряде.

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