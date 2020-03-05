Потапова обыграла словенку Зиданшек и вышла в 1/4 финала турнира WTA в Монтеррее

Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в 1/4 финала турнира WTA в Монтеррее.
89-я ракетка мира в трех сетах победила представительницу Словении Тамару Зиданшек, занимающую 71-е место в рейтинге. Матч продолжался 2 часа 4 минуты и завершился со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 6:1.
Статистика эйсов – 5:1 в пользу Потаповой. Также россиянка совершила восемь двойных ошибок и реализовала семь из 11 брейкпойнтов. На счету Зиданшек шесть двойных и восемь реализованных брейка из 12.
Соперницей Потаповой в борьбе за выход в полуфинал станет победительница пары Йоханна Конта (Великобритания) – Татьяна Мария (Германия).
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