Глава WTA Саймон: Мы не хотим спешить и отменять полсезона Президент Женской теннисной ассоциация не спешит отменять турниры по примеру ATP.

Вчера ATP отменила все мужские турниры в профессиональном теннисе, которые должны были состояться с 12 марта по 26 апреля. Однако в WTA не спешит принимать такие меры.

Вот, что заявил глава Женской теннисной ассоциации Стив Саймон в интервью The New York Times:

«Мы не хотим спешить и отменять полсезона. Мы хотим по возможности провести все турниры. Наша цель, чтобы теннисистки играли, зарабатывали деньги и очки».

Также Саймон прокомментировал возможность отмены Открытого чемпионата Франции по теннису, который должен пройти с 24 мая по 7 июня:

«Нельзя сказать, что опасности нет, но приятно знать, что до него еще больше 60 дней, много времени. Я надеюсь, что к тому моменту мы уже придем к новой норме, и «Ролан Гаррос» сможет состояться. Но я думаю, что ситуация получится напряженной, и я знаю, что организаторы будут нервничать».

В то же время, организаторы турниров WTA в американских Майами и Чарлстоне отказались от проведения соревнований из-за эпидемии коронавируса. Miami Open должен был пройти с 24 марта по 4 апреля, а турнир в Южной Каролине – с 6 апреля по 12 апреля.

Таким образом, ближайший турнир в календаре WTA – это Copa Colsanitas в Боготе. Соревнования в столице Колумбии должны пройти с 6 по 12 апреля.