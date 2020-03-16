WTA объявила о приостановке тура до 2 мая из-за коронавируса Ассоциация перенесла еще три турнира.

WTA приостановила тур до 2 мая из-за распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ассоциации, перенесены турниры в Штутгарте, Стамбуле (оба — с 20 по 26 апреля) и Праге (с 27 апреля по 3 мая).

WTA Statement on upcoming clay court swing:



Due to the ongoing global coronavirus outbreak, the WTA tournaments in Stuttgart, Istanbul and Prague will not be held as scheduled.



At this point in time, the WTA Tour is now suspended until May 2 ---> https://t.co/MWcRZERqIq pic.twitter.com/bgxXXXniIH — WTA (@WTA) March 16, 2020

Таким образом, ближайший в расписании тура турнир должен пройти в Мадриде со 2 по 9 мая.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 160 тыс. человек, около 6 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.