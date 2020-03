WTA объявила о приостановке тура до 2 мая из-за коронавируса

WTA приостановила тур до 2 мая из-за распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ассоциации, перенесены турниры в Штутгарте, Стамбуле (оба — с 20 по 26 апреля) и Праге (с 27 апреля по 3 мая).

WTA Statement on upcoming clay court swing:



Due to the ongoing global coronavirus outbreak, the WTA tournaments in Stuttgart, Istanbul and Prague will not be held as scheduled.



At this point in time, the WTA Tour is now suspended until May 2 ---> https://t.co/MWcRZERqIq pic.twitter.com/bgxXXXniIH