Халеп, Александрова и Павлюченкова примут участие в турнире WTA в Праге

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп, а также две лучшие теннисистки России на данный момент Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова примут участие в турнире WTA, который начнется в Праге 10 августа.
Список участниц опубликовал в твиттере чешский журналист Ярослав Плашил.
1. Симона Халеп (Румыния) – 2-й номер рейтинга WTA
2. Белинда Бенчич (Швейцария) – 8
3. Петра Мартич (Чехия) – 15
4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 17
5. Маркета Вондроушова (Чехия) – 18
6. Мария Саккари (Греция) – 20
7. Анетт Контавейт (Эстония) – 22
8. Элиз Мертенс (Бельгия) – 23
9. Донна Векич (Хорватия) – 24
10. Даяна Ястремская (Украина) – 25
11. Каролина Мухова (Чехия) – 26
12. Екатерина Александрова (Россия) – 27
13. Анастасия Павлюченкова (Россия) – 30
14. Барбора Стрыцова (Чехия) – 31
15. Вероника Кудерметова (Россия) – 40
16. Елена Остапенко (Латвия) – 41
17. Кристина Младенович (Франция) – 42
18. Анастасия Севастова (Латвия) – 43
19. Полна Херцог (Словения) – 45
20. Ига Свентек (Польша) – 49
21. Фиона Ферро (Франция) – 53
22. Катерина Синяков (Чехия) – 54
23. Алисон Ван Уйтванск (Бельгия) – 57
Вдобавок wild card получила канадская теннисистка Эжени Бушар, занимающая 332-е место в рейтинге.
WTA договорилась с чешским правительством об отмене двухнедельной самоизоляции для участниц турнира в Праге.
Теннисный сезон был прерван в начале марта из-за пандемии. У женщин первым официальном турниром после долгой паузы должен стать Palermo Ladies Open. Соревнования в итальянском Палермо пройдут с 3 по 9 августа.