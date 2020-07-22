Халеп, Александрова и Павлюченкова примут участие в турнире WTA в Праге

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп, а также две лучшие теннисистки России на данный момент Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова примут участие в турнире WTA, который начнется в Праге 10 августа.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 17

5. Маркета Вондроушова (Чехия) – 18

6. Мария Саккари (Греция) – 20

7. Анетт Контавейт (Эстония) – 22

8. Элиз Мертенс (Бельгия) – 23

9. Донна Векич (Хорватия) – 24

10. Даяна Ястремская (Украина) – 25

11. Каролина Мухова (Чехия) – 26

12. Екатерина Александрова (Россия) – 27

13. Анастасия Павлюченкова (Россия) – 30

14. Барбора Стрыцова (Чехия) – 31

15. Вероника Кудерметова (Россия) – 40

16. Елена Остапенко (Латвия) – 41

17. Кристина Младенович (Франция) – 42

18. Анастасия Севастова (Латвия) – 43

19. Полна Херцог (Словения) – 45

20. Ига Свентек (Польша) – 49

21. Фиона Ферро (Франция) – 53

22. Катерина Синяков (Чехия) – 54

23. Алисон Ван Уйтванск (Бельгия) – 57

Už se moc na pražský turnaj těším, Simona @Simona_Halep pro mě velký sportovec. A podle barev sedaček se může cítit jako doma:) Vypadá to obsazením na nejlepší turnaj WTA, co u nás byl. pic.twitter.com/qdKsMa2C2A — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) July 22, 2020

Вдобавок wild card получила канадская теннисистка Эжени Бушар, занимающая 332-е место в рейтинге.

WTA договорилась с чешским правительством об отмене двухнедельной самоизоляции для участниц турнира в Праге.

Теннисный сезон был прерван в начале марта из-за пандемии. У женщин первым официальном турниром после долгой паузы должен стать Palermo Ladies Open. Соревнования в итальянском Палермо пройдут с 3 по 9 августа.