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16 августа 16:25
автор: Виктор Шарафудинов

Халеп выиграла турнир WTA в Праге, обыграв в финале Мертенс

Вторая ракетка мира завоевала 21-й титул в своей карьере.

В столице Чехии Праге завершился Международный женский теннисный турнир под эгидой WTA.

В финальном матче румынская теннисистка Симона Халеп обыграла бельгийку Элизу Мертенс в двух сетах – 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты.

Вторая ракетка мира Халеп сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. 23-й номер женского рейтинга Мертенс ни разу не подала на вылет, сделала шесть двойных ошибок, а также использовала три возможности взять подачу соперницы из 10.

28-летняя Халеп выиграла 21-й турнир в своей карьере.

Напомним, что теннисный сезон возобновился после почти полугодовой паузы 3 августа, когда стартовал турнир WTA в Палермо, который в итоге выиграла француженка Фиона Ферро.

источник: «Советский спорт»
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Халеп выиграла турнир WTA в Праге, обыграв в финале Мертенс
Вторая ракетка мира завоевала 21-й титул в своей карьере.
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