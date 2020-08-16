Халеп выиграла турнир WTA в Праге, обыграв в финале Мертенс

В столице Чехии Праге завершился Международный женский теннисный турнир под эгидой WTA.

В финальном матче румынская теннисистка Симона Халеп обыграла бельгийку Элизу Мертенс в двух сетах – 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты.

Вторая ракетка мира Халеп сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. 23-й номер женского рейтинга Мертенс ни разу не подала на вылет, сделала шесть двойных ошибок, а также использовала три возможности взять подачу соперницы из 10.

28-летняя Халеп выиграла 21-й турнир в своей карьере.

Напомним, что теннисный сезон возобновился после почти полугодовой паузы 3 августа, когда стартовал турнир WTA в Палермо, который в итоге выиграла француженка Фиона Ферро.