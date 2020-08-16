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16 августа 20:04
автор: Виктор Шарафудинов

Брэди выиграла турнир WTA в Лексингтоне, завоевав первый титул в своей карьере

В финале 25-летняя американца обыграла швейцарку Тайхман.

В Лексингоне, штат Кентукки, завершился турнир WTA.

В финальном матче американка Дженнифер Брэди обыграла швейцарскую теннисистку Джил Тайхман в двух сетах – 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 42 минуты. Статистика эйсов – 4:1 в пользу Брэйди. Дженнифер допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи возможных.

Тайхманн совершила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейк-пойнта при четырех возможностях.

Занимающая 49-е место в мировом рейтинге Брэди ранее не побеждала на турнирах WTA. Ее соперница по финалу в Лексингтоне Тайхманн в данный момент является 63-й ракеткой мира.

источник: «Советский спорт»
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Брэди выиграла турнир WTA в Лексингтоне, завоевав первый титул в своей карьере
В финале 25-летняя американца обыграла швейцарку Тайхман.
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