Александрова обыграла Рыбакину в первом круге турнира WTA в Нью-Йорке

В первом круге турнира Western & Southern Open россиянка Екатерина Александрова в двух сетах обыграл теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину – 7:5, 7:6 (8:6).

В статистике Александрой восемь эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех возможных. Рыбакина пять раз подала на вылет, сделала шесть двойных ошибок и взяла один гейм на подаче соперницы при трех возможностях.

Александрова занимает 27-е место в рейтинге WTA, а Рыбакина – 17-е.

Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча Иги Свентек (Польша) и Кристины Макхэйл (США).

Турнир Western & Southern Open традиционно проводят в Цинциннати (штат Огайо), но в нынешнем году соревнования проходят в Нью-Йорке.