Звонарева обыграла немку Зигемунд и вышла в третий круг турнира в Нью-Йорке

Во втором круге турнира Western & Southern Open российская теннисистка Вера Звонарева в двух сетах одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд – 6:1, 6:1.

Статистика эйсов 2-0 в пользу россиянки, которая в данный момент занимает 270-е место в мировом рейтинге. Обе соперницы допустили по одной двойной ошибке. При этом Звонарева реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, а Зигемунд (67-й номер рейтинга WTA) не взяла ни одного гейма на подаче соперницы при одной такой возможности.

В третьем раунде Звонарева сыграет с британской Йоханной Контой.

Western & Southern Open традиционно проводят в Цинциннати (штат Огайо), но в нынешнем году соревнования проходят в Нью-Йорке.