Хачанов одержал победу на Карреньо-Бустой и вышел в третий круг турнира в Нью-Йорке

Во втором круге турнира Western & Southern Open россиянин Карен Хачанов в двух сетах обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту – 7:6 (10:8), 6:1.

Хачанов, занимающий 16-е место в мировом рейтинге, сделал восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку, а также реализовал три брейк-пойнта из четырех.

Карреньо-Буста (25-й номер рейтинга ATP) шесть раз подал на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки, но при этом у него не было ни единой возможности сделать брейк-пойнт.

В третьем круге Хачанов сыграет с победителем сегодняшнего матча Ришар Гаске (Франция) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Western & Southern Open традиционно проводят в Цинциннати (штат Огайо), но в нынешнем году соревнования проходят в Нью-Йорке.