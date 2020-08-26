ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 августа 07:15
автор: Владислав Корегин

Серена Уильямс уступила Саккари и завершила выступления на турнире в Нью-Йорке

Матч продолжался 2 часа 19 минут.

Серена Уильямс не смогла преодолеть стадию третьего круга на турнире Western & Southern Open, проходящем в Нью-Йорке.

Американская теннисистка, занимающая девятое место в рейтинге WTA, в трех сетах уступила представительнице Греции Марии Саккари (21-е место в рейтинге) – 7:5, 6:7 (5:7), 1:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 19 минут.

В матче Уильямс отметилась девятью подачами на вылет, семью двойными ошибками и четырьмя реализованными брейк-пойнтами из шести. Ее соперница сделала семь эйсов, четыре двойных и реализовала пять из 19 брейков.

В следующем раунде Саккари сыграет с британкой Джоанной Контой.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Медведев – в четвертьфинале турнира в Нью-ЙоркеНа матч Суперкубка УЕФА пустят зрителейРоссийская премьер-лига примет участие в мероприятиях ко Дню флагаЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Серена Уильямс уступила Саккари и завершила выступления на турнире в Нью-Йорке
Матч продолжался 2 часа 19 минут.
26.08.2020 07:15
Теннис
автор: Владислав Корегин
Циципас обыграл Изнера и вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке
Встреча продолжалась 1 час 46 минут.
26.08.2020 06:45
Теннис
автор: Владислав Корегин
Джокович обыграл Сандгрена и вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке
Серб возглавляет рейтинг АТР.
26.08.2020 00:40
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Хачанов потерпел поражение в третьем круге турнира в Нью-Йорке
Россиянин занимает 16-е место в рейтинге АТР.
25.08.2020 22:35
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Звонарева уступила Конте в третьем круге турнира в Нью-Йорке
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
25.08.2020 21:31
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Россиянка Кудерметова проиграла Мертенс на турнире в Нью-Йорке
Бельгийка занимает 22-е место в рейтинге WTA.
25.08.2020 19:53
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке
Россиянин занимает пятое место в рейтинге АТР.
25.08.2020 19:42
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Джокович победил литовца Беранкиса и вышел в третий круг турнира в Нью-Йорке
Матч продолжался 1 час 42 минуты.
25.08.2020 06:47
Теннис
автор: Владислав Корегин
Медведев рассказал, почему его лишили прав на управление автомобилем
Инцидент с превышением скорости российским теннисистом произошел в Монте-Карло.
25.08.2020 00:41
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Серена Уильямс с трудом одолела Аранту Рус на турнире в Нью-Йорке
Матч второго круга продолжался 2 часа и 58 минут.
24.08.2020 23:19
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика