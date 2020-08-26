Серена Уильямс уступила Саккари и завершила выступления на турнире в Нью-Йорке

Серена Уильямс не смогла преодолеть стадию третьего круга на турнире Western & Southern Open, проходящем в Нью-Йорке.

Американская теннисистка, занимающая девятое место в рейтинге WTA, в трех сетах уступила представительнице Греции Марии Саккари (21-е место в рейтинге) – 7:5, 6:7 (5:7), 1:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 19 минут.

В матче Уильямс отметилась девятью подачами на вылет, семью двойными ошибками и четырьмя реализованными брейк-пойнтами из шести. Ее соперница сделала семь эйсов, четыре двойных и реализовала пять из 19 брейков.

В следующем раунде Саккари сыграет с британкой Джоанной Контой.