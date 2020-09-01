ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 сентября 20:55
автор: Виктор Шарафудинов

Самсонова проиграла Пиронковой в первом круге US Open

Матч продлился 1 час и 20 минут.

В первом круге US Open российская теннисистка Людмила Самсонова уступила в двух сетах сопернице из Болгарии Цветане Пиронковой. Итоговый счет 6:2, 6:3 в пользу болгарской спортсменки.

Статистика эйсов 4-3 в пользу россиянки, но Самсонова допустила пять двойных ошибок, а Пиронкова – ни одной. Вдобавок болгарская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из семи, а Людмила – лишь один из трех.

Самсонова занимает 120-е место в мировом рейтинге, а Пиронкова – 77-е. Во втором круге Цветана 2 сентября сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая победила японку Нао Хибино (6:4, 6:4).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Цветана Пиронкова (Болгария) – Людмила Самсонова (Россия) – 6:2, 6:3.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России: плюс Соболев и Фомин, минус ГоловинПроизошел сплит акций Apple и Tesla: акции упали в цене в 4 и 5 разКоличество электромобилей в России приблизилось к восьми тысячам"Мотодевочка" из Владивостока опозорилась в пробкеЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаГазизов: С Кокориным у нас произошла маленькая ошибка
Пропустивший два с половиной года из-за травмы Кузнецов вышел во второй круг US Open
29-летний россиян в трех сетах победил американца Куэрри.
01.09.2020 21:10
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Самсонова проиграла Пиронковой в первом круге US Open
Матч продлился 1 час и 20 минут.
01.09.2020 20:55
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Осака победила Дои и вышла во второй раунд US Open
Японская теннисистка Наоми Осака взяла верх над соотечественницей Мисаки Дои в первом раунде Открытого чемпионата США.
01.09.2020 09:17
Теннис
Джокович обыграл Джумхура и вышел во второй круг US Open
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура в матче первого круга Открытого чемпионата США.
01.09.2020 07:17
Теннис
Блинкова проиграла Брэди и не смогла выйти во второй круг US Open
Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла американке Дженнифер Брэди в матче первого круга Открытого чемпионата США.
01.09.2020 06:45
Теннис
Хромачева проиграла Роджерс в первом круге US Open
Российская теннисистка Ирина Хромачева проиграла американке Шелби Роджерс в матче первого круга Открытого чемпионата США.
01.09.2020 06:37
Теннис
Зверев обыграл Андерсона в первом круге US Open
Немец занимает седьмое место в рейтинге АТР.
01.09.2020 00:32
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Касаткина проиграла украинке Костюк в первом круге US Open
Россиянка занимает 70-е место в рейтинге WTA.
31.08.2020 23:39
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Циципас и Шаповалов вышли во второй круг US Open
Турнир стартовал в понедельник.
31.08.2020 23:14
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Организаторы US Open разрешили Медведеву принять участие в турнире
Свой первый матч россиянин проведет 1 сентября.
31.08.2020 22:31
Теннис
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика