Самсонова проиграла Пиронковой в первом круге US Open

В первом круге US Open российская теннисистка Людмила Самсонова уступила в двух сетах сопернице из Болгарии Цветане Пиронковой. Итоговый счет 6:2, 6:3 в пользу болгарской спортсменки.

Статистика эйсов 4-3 в пользу россиянки, но Самсонова допустила пять двойных ошибок, а Пиронкова – ни одной. Вдобавок болгарская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из семи, а Людмила – лишь один из трех.

Самсонова занимает 120-е место в мировом рейтинге, а Пиронкова – 77-е. Во втором круге Цветана 2 сентября сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая победила японку Нао Хибино (6:4, 6:4).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open