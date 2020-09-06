Путинцева одержала победу над Мартич и впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open

В четвертом круге US Open Юлия Путинцева обыграла хорватку Петру Мартич. Итоговый счет 6:3, 2:6, 6:4. Матч продлился 2 часа и 37 минут.

35-я ракетка мира Путинцева сделала четыре эйса, при одной двойной ошибке и четырех реализованных брейк-пойнтах из десяти.

У занимающей 15-е место в рейтинге WTA Мартич один эйс, две двойные ошибки и такое же количество выигранных геймов на чужой подаче, как и у Путинцевой – четыре при девяти возможностях.

В четвертьфинале казахстанская теннисистка сыграет с американкой Дженнифер Брэди. Матч состоится 8 сентября.

Нью-Йорк (США)