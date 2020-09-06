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06 сентября 22:24
автор: Виктор Шарафудинов

Путинцева одержала победу над Мартич и впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open

Далее теннисистке из Казахстана предстоит встреча с американкой Дженнифер Брэди.

В четвертом круге US Open Юлия Путинцева обыграла хорватку Петру Мартич. Итоговый счет 6:3, 2:6, 6:4. Матч продлился 2 часа и 37 минут.

35-я ракетка мира Путинцева сделала четыре эйса, при одной двойной ошибке и четырех реализованных брейк-пойнтах из десяти.

У занимающей 15-е место в рейтинге WTA Мартич один эйс, две двойные ошибки и такое же количество выигранных геймов на чужой подаче, как и у Путинцевой – четыре при девяти возможностях.

В четвертьфинале казахстанская теннисистка сыграет с американкой Дженнифер Брэди. Матч состоится 8 сентября.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

4-й круг

Юлия Путинцева (Казахстан) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 2:6, 6:4

источник: «Советский спорт»
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