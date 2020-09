Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мяча в арбитра

Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован за агрессивное поведения во время матча четвертого круга US Open против испанца Пабло Карреньо-Бусты.

По ходу первого сета при счете 6:5 в пользу соперника Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена.

Теннисисты провели на корте 59 минут. Джокович сделал девять эйсов, а Карреньо-Буста – три. При этом испанец, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, успел выиграть один гейм на подаче соперника.

Впервые с 2014 года на US Open будет новый победитель в мужском одиночном разряде. Последним на данный момент чемпионом-дебютантом остается хорват Марин Чилич, который выиграл турнир в Нью-Йорке шесть лет назад.

В нынешнем розыгрыше остались лишь два теннисиста, которые ранее выходили в финалы турниров «Большого шлема»: россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим.

First his shoulder and now this.@DjokerNole has accidentally hit a line judge.



What will be the punishment?#USOpen pic.twitter.com/PO5mNVo3G6