Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мяча в арбитра

Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован за агрессивное поведения во время матча четвертого круга US Open против испанца Пабло Карреньо-Бусты.
По ходу первого сета при счете 6:5 в пользу соперника Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена.
Теннисисты провели на корте 59 минут. Джокович сделал девять эйсов, а Карреньо-Буста – три. При этом испанец, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, успел выиграть один гейм на подаче соперника.
Впервые с 2014 года на US Open будет новый победитель в мужском одиночном разряде. Последним на данный момент чемпионом-дебютантом остается хорват Марин Чилич, который выиграл турнир в Нью-Йорке шесть лет назад.
В нынешнем розыгрыше остались лишь два теннисиста, которые ранее выходили в финалы турниров «Большого шлема»: россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим.
First his shoulder and now this.@DjokerNole has accidentally hit a line judge.— Tennis Channel (@TennisChannel) September 6, 2020
What will be the punishment?#USOpen pic.twitter.com/PO5mNVo3G6