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06 сентября 23:53
автор: Виктор Шарафудинов

Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мяча в арбитра

Впервые с 2014 года на Открытом чемпионате США по теннису будет новый победитель мужского турнира в одиночном разряде.

Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован за агрессивное поведения во время матча четвертого круга US Open против испанца Пабло Карреньо-Бусты.

По ходу первого сета при счете 6:5 в пользу соперника Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена.

Теннисисты провели на корте 59 минут. Джокович сделал девять эйсов, а Карреньо-Буста – три. При этом испанец, занимающий 27-е место в рейтинге ATP, успел выиграть один гейм на подаче соперника.

Впервые с 2014 года на US Open будет новый победитель в мужском одиночном разряде. Последним на данный момент чемпионом-дебютантом остается хорват Марин Чилич, который выиграл турнир в Нью-Йорке шесть лет назад.

В нынешнем розыгрыше остались лишь два теннисиста, которые ранее выходили в финалы турниров «Большого шлема»: россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим.

источник: «Советский спорт»
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Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мяча в арбитра
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