Джокович - о попадании мячом в судью: Это было непреднамеренно. Мне очень жаль

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал инцидент, произошедший в матче четвертого круга US Open против испанца Пабло Карреньо-Бусты.

В концовке первого сета серб не глядя отбросил мяч, который попал в линейного судью. Организаторы приняли решение дисквалифицировать Джоковича.

«Вся эта ситуация оставила меня опустошенным. Я проверил судью, и она сказал мне, что, слава богу, чувствует себя хорошо. Мне очень жаль, что вызвал у нее такой стресс. Это было непреднамеренно. Мне нужно поработать со своим разочарованием и превратить эту ситуацию в урок для моего роста как игрока и человека. Я приношу свои извинения организаторам US Open. Я очень благодарен своей команде и семье за то, что они были моей опорой, и моим фанатам за то, что они всегда были со мной. Спасибо, мне очень жаль», — написал теннисист в Facebook.

Впервые с 2014 года на US Open будет новый победитель в мужском одиночном разряде. Последним на данный момент чемпионом-дебютантом остается хорват Марин Чилич, который выиграл турнир в Нью-Йорке шесть лет назад.

В нынешнем розыгрыше остались лишь два теннисиста, которые ранее выходили в финалы турниров «Большого шлема»: россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим.

Tennis star Novak Djokovic has been kicked out of the U.S. Open after hitting a lineswoman with a ball. The world number one was in his fourth-round match. pic.twitter.com/4L6KpTNJMn