Халеп обыграла Паолини и вышла в третий круг турнира WTA в Риме

Во втором круге турнира WTA категории «Мастерс» в Риме румынская теннисистка Симона Халеп обыграла итальянку Жасмин Паолини, занимающую 99-е место в мировом рейтинге. Итоговый счет 6:3, 6:4.
Матч продлился 1 час и 23 минуты.
Статистика эйсой 2-0 в пользу Халеп. Симона допустила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти.
Паолини допустила семь двойных ошибок и выиграла пять геймов на подаче соперницы при 12 брейк-пойнтах.
В третьем круге Халеп сыграет с победителем матча украинки Даяны Ястремской и американки Аманды Анисимовой. Эта встреча состоится сегодня 16 сентября.