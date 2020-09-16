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16 сентября 15:37
автор: Виктор Шарафудинов

Халеп обыграла Паолини и вышла в третий круг турнира WTA в Риме

Вторая ракетка мира пропустила US Open.

Во втором круге турнира WTA категории «Мастерс» в Риме румынская теннисистка Симона Халеп обыграла итальянку Жасмин Паолини, занимающую 99-е место в мировом рейтинге. Итоговый счет 6:3, 6:4.

Матч продлился 1 час и 23 минуты.

Статистика эйсой 2-0 в пользу Халеп. Симона допустила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти.

Паолини допустила семь двойных ошибок и выиграла пять геймов на подаче соперницы при 12 брейк-пойнтах.

В третьем круге Халеп сыграет с победителем матча украинки Даяны Ястремской и американки Аманды Анисимовой. Эта встреча состоится сегодня 16 сентября.

источник: «Советский спорт»
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