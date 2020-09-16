ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 сентября 22:53
автор: Владислав Корегин

Плишкова стала соперницей Блинковой в третьем круге турнира в Риме

Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла свою соотечественницу Барбору Стрыцову в матче второго круга турнира WTA категории «Мастерс» в Риме со счетом 6:3, 6:3.

Плишкова, сеяная на турнире под вторым номером, оформила один эйс, совершила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. У ее соперницы ни одной подачи навылет, одна двойная и один заработанный брейк, который она успешно реализовала.

В следующем раунде Плишкова сыграет с россиянкой Анной Блинковой, переигравшей испанку Алену Большову – 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Huawei анонсировала беспроводную лазерную зарядку для смартфоновДесять детей погибли при пожаре в школе в ТанзанииФотографии россиян стали частью глобальной рекламной кампании TECNO MobileГагарина в микробикини похвасталась изящными бедрамиТарасова оценила возвращение Медведевой к ТутберидзеВ Сеть слили откровенный снимок стюардессы в кабине пилотов
Павлюченкова уступила Свитолиной во втором круге турнира в Риме
Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
16.09.2020 23:45
Теннис
автор: Владислав Корегин
Скандал в Новороссийске: на поле выбежали болельщики
На фото - Леонид Слуцкий, который пытается скрыться от толпы
Плишкова стала соперницей Блинковой в третьем круге турнира в Риме
Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
16.09.2020 22:53
Теннис
автор: Владислав Корегин
Рыбакина вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв Боузкову из Чехии
Матч продолжался 2 часа 21 минуту.
16.09.2020 19:51
Теннис
автор: Владислав Корегин
Ястремская в трех сетах победила американку Анисимову во втором круге турнира в Риме
Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.
16.09.2020 19:24
Теннис
автор: Владислав Корегин
Азаренко обыграла Винус Уильямс в первом круге турнира в Риме
Матч продлился 2 часа и 1 минуту.
16.09.2020 17:59
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Азаренко обыграла Винус Уильямс во втором круге турнира в Риме
Матч продлился 2 часа и 1 минуту.
16.09.2020 17:59
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Блинкова пробилась в 1/8 финала турнира WTA в Риме
Россиянка занимает 65-е место в мировом рейтинге.
16.09.2020 17:15
Теннис
автор: Юрий Нечаев
Халеп обыграла Паолини и вышла в третий круг турнира WTA в Риме
Вторая ракетка мира пропустила US Open.
16.09.2020 15:37
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Джокович стартовал на турнире в Риме с победы над Карузо и вышел в третий круг
В нынешнем году серб не проиграл ни одного матча, но был дисквалифицирован на US Open за то, что попал мячом в судью.
16.09.2020 15:25
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший тренер Тима подал на теннисиста в суд
13 сентября 27-летний австриец впервые в карьере стал победителем турнира «Большого шлема», обыграв Александра Зверева в финале US Open.
16.09.2020 11:34
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика