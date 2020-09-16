Плишкова стала соперницей Блинковой в третьем круге турнира в Риме

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла свою соотечественницу Барбору Стрыцову в матче второго круга турнира WTA категории «Мастерс» в Риме со счетом 6:3, 6:3.
Плишкова, сеяная на турнире под вторым номером, оформила один эйс, совершила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. У ее соперницы ни одной подачи навылет, одна двойная и один заработанный брейк, который она успешно реализовала.
В следующем раунде Плишкова сыграет с россиянкой Анной Блинковой, переигравшей испанку Алену Большову – 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)
источник: «Советский спорт»