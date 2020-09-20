Надаль проиграл Шварцману в четвертьфинале турнира ATP в Риме

В четвертьфинале турнира «Мастерс» в Риме аргентинец Диего Шварцман в двух сетах одержал победу над второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем – 6:2, 7:5.

Швармцан, занимающий 15-е место в мировом рейтинге, не сделал ни одного эйса, но при этом не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

Надаль дважды подал на вылет, не сделал ни одной двойной ошибки и выиграл два гейма на подаче соперника, имея пять брейк-пойнтов.

Напомним, что испанец пропустил US Open.

В 1/2 финала Шварцман сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым, который ранее обыграл болгарина Григора Димитрова (6:2, 3:6, 6:2).