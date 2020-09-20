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20 сентября 00:44

Надаль проиграл Шварцману в четвертьфинале турнира ATP в Риме

Аргентинец обыграл испанца в двух сетах 2 часа и 3 минуты.

В четвертьфинале турнира «Мастерс» в Риме аргентинец Диего Шварцман в двух сетах одержал победу над второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем – 6:2, 7:5.

Швармцан, занимающий 15-е место в мировом рейтинге, не сделал ни одного эйса, но при этом не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

Надаль дважды подал на вылет, не сделал ни одной двойной ошибки и выиграл два гейма на подаче соперника, имея пять брейк-пойнтов.

Напомним, что испанец пропустил US Open.

В 1/2 финала Шварцман сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым, который ранее обыграл болгарина Григора Димитрова (6:2, 3:6, 6:2).

В другом полуфинале 20 сентября встретятся Новак Джокович (Сербия) и Каспер Рууд (Норвегия).

источник: «Советский спорт»
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Надаль проиграл Шварцману в четвертьфинале турнира ATP в Риме
Аргентинец обыграл испанца в двух сетах 2 часа и 3 минуты.
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