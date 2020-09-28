Мугуруса обыграла словенку Зиданшек и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту. Статистика эйсов – 5-0 в пользу Мугурусы, сеяной на турнире под 11-м номером. Также на счету испанки семь допущенных ошибок при подачах и семь реализованных брейк-пойнтов из 19. Ее соперница ни разу не подала навылет, совершила пять двойных и реализовал шесть брейков из 22.

Во втором круге Мугуруса встретится c победительницей пары Виктория Кужмова (Словакия) – Кристиной Плишкова (Чехия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро