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28 сентября 20:53
автор: Владислав Корегин

Мугуруса обыграла словенку Зиданшек и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек в первом круге Открытого чемпионата Франции со счетом 7:5, 4:6, 8:6.

Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту. Статистика эйсов – 5-0 в пользу Мугурусы, сеяной на турнире под 11-м номером. Также на счету испанки семь допущенных ошибок при подачах и семь реализованных брейк-пойнтов из 19. Ее соперница ни разу не подала навылет, совершила пять двойных и реализовал шесть брейков из 22.

Во втором круге Мугуруса встретится c победительницей пары Виктория Кужмова (Словакия) – Кристиной Плишкова (Чехия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания,11) – Тамара Зиданшек (Словения) – 7:5, 4:6, 8:6.

источник: «Советский спорт»
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