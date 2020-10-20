Кудерметова в двух сетах победила хорватку Векич и вышла во второй круг турнира WTA в Остраве

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй раунд турнира в Остраве, одержав победу над представительницей Хорватии Донной Векич в двух сетах – 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Кудерметова, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, оформила восемь эйсов, допустила три двойных ошибки, а также реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету ее соперницы три подачи навылет, четыре двойных и один реализованный брейк из пяти.

В следующем круге россиянка сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.