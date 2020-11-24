Путин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP

– Уважаемый Даниил Сергеевич! От души поздравляю вас с триумфом в Лондоне. Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер, своей победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы, – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, что 24-летний россиянин стал победителем соревнований, которые прошли с 15-го по 22 ноября в Лондоне. В финальной встрече он обыграл представителя Австрии Доминика Тима. Таким образом, он стал вторым теннисистом из России после Николая Давыденко, кто смог одержать победу в Финале мирового тура ATP.